Coronavirus, Spallanzani. Il bollettino di oggi: 58 pazienti postivi, 2 in terapia intensiva

Bollettino quotidiano dello Spallanzani in merito all'emergenza Coronavirus di oggi, mercoledì 5 agosto. In questo momento sono ricoverati presso l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 58 pazienti. Di questi, 47 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2, e 11 sottoposti ad indagini.

Mentre 2 pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali dall'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono a questa mattina 564. Lo riporta il bollettino medico dell'Inmi Spallanzani di Roma.



