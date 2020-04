Covid-19, Gualtieri: bonus 600 euro arriva la prossima settimana, ad aprile aiuti più consistenti

«So che in queste ore all'Inps si stanno erogando finalmente i 600 euro che dovrebbero entro la prossima settimana. La prossima tranche, quella per il mese di aprile sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente», ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un'intervista al Tg3.

«Il decreto di aprile sarà molto più consistente di quello di marzo e daremo risposte adeguate perché nessuno deve perdere il lavoro per il Coronavirus, tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria e tutte le persone devono disporre di un reddito sufficiente». E sulla questione eurobond che sta facendo discutere il ministro ha ribadito che sarebbe la cosa più saggia. «Noi abbiamo dalla nostra parte la forza della ragione. Riteniamo che emettere titoli comuni per finanziare spese comuni che servono a mettere tutta l'economia europea in grado di affrontare una crisi senza precedenti sia la cosa più saggia da fare. La proposta dell'Italia sta raccogliendo un consenso crescente, è tra le 4 proposte che l'Eurogruppo ha sottoposto ai leader del Consiglio europeo e - assicura - lavoreremo intensamente perché il fondo per la rinascita dell'Europa veda la luce».



