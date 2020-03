Coronavirus, Roberto Burioni contro il sindaco di Firenze per i musei aperti: «Il Covid-19 ringrazia». E Nardella risponde così

LEGGI ANCHE

Complimenti a Firenze, il modo migliore per combattere la diffusione di un virus estremamente contagioso. Tanta gente tutta insieme dentro al museo. Il coronavirus ringrazia. https://t.co/Fsz2eWEZZk — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 2, 2020

Ultimo aggiornamento: 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scienziato che per primo ha sottolineato la pericolosità delsi era scagliato contro la decisione didi tenere i musei aperti e gratuiti nel capoluogo toscano il prossimo fine settimana. Una decisione presa nell'intenzione di aiutare la cultura e il ritorno alla normalità. Burioni ha attaccato con un velo di ironia l'iniziativa.«Complimenti a Firenze, il modo migliore per combattere la diffusione di un virus estremamente contagioso - ha scritto Burioni su-. Tanta gente tutta insieme dentro al museo. Il coronavirus ringrazia». Il post ha fatto il giro del web e diviso ancora una volta l'opinione pubblica. Poco dopo il primo cittadino di Firenze ha provato a salvare l'iniziativa affidando sempre ai social la sua replica.«Professore - ha detto il sindaco - ha tutta la mia stima, ma questa volta invece di fare polemica le propongo di incontrarci e lavorare insieme. Nessuno pensa alla calca nei musei: abbiamo previsto ingressi contingentarti e tutte le precauzioni del caso. Non si tratta degli Uffizi, ma dei musei civici che sono già gratuiti per i fiorentini un giorno al mese. Ciò che vogliamo dire al mondo è che».«Con tutte le cautele e le attenzioni che questa emergenza ci impone e nel rispetto delle ordinanze di regione e ministero, dobbiamo affrontare anche un’altra emergenza pesante, quella economica e dei posti di lavoro», ha aggiunto Nardella.