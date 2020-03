Coronavirus, Caleffi dona un 1 milione a due ospedali

Il gruppo Caleffi, con le proprie aziende Caleffi Hydronic Solutions, Cristina Rubinetterie, Pressco e Rdz, scende in campo contro il Covid-19 per sostenere gli ospedali nella lotta contro l’epidemia e dona 1 milione di euro suddivisi fra l’Ospedale SS. Trinità di Borgomanero e l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.



L’importo, spiega una nota, viene equamente devoluto tra le due strutture, in particolare: l’ospedale SS. Trinità di Borgomanero avrà il prima possibile alcuni macchinari indispensabili per rispondere all’emergenza sanitaria; l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - Unità operativa di malattie infettive - riceve la donazione da impiegare per le cure mediche e assistenza necessarie ai pazienti nonché per la ricerca contro il virus. L’obiettivo, prosegue la nota, è sostenere le strutture ospedaliere e dare un aiuto concreto a tutto lo staff di medici, infermieri e operatori sanitari in prima linea.



«Confidiamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi gli imprenditori del nostro Paese per sostenere il nostro sistema sanitario in questo momento di grande emergenza in cui siamo tutti coinvolti», ha dichiarato il presidente Marco Caleffi.