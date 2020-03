Coronavirus: 31.506 casi (+2.989), altri 2.941 guariti (+192). I morti sono 2.503 (+345)

Il bollettino sui casi di coronavirus in Italia segna un totale di 31.506 casi (compresi deceduti e guariti), con un incremento rispetto a ieri di 2.989 positivi. I guariti sono 2.941, 192 in più. I morti in tutto per il Covid-19 sono 2.503, 345 nelle ultime 24 ore. Sono 2.060 i malati ricoverati in terapia intensiva, 209 in più rispetto a ieri. Di questi 879 sono in Lombardia. Dei 31.506 malati complessivi, 12.894 sono poi ricoverati con sintomi e 11.108 sono quelli in isolamento domiciliare.

Come di consueto, prima di Borrelli, ha parlato l'assessore alla Salute della Lombardia Gallera che ha dato notizia dell'arrivo di respiratori per i nuovi posti di terapia per affrontare l'emergenza. «I casi lombardi ammontano a 16.220, la crescita è di 1.200 contagi - ha sottolineato Gallera - La provincia di Bergamo registra 3.993 casi con una crescita inferiore rispetto al passato di 233 casi. Milano 2.327, con una crescita di 233, lieve ma costante. Lodi: 1.418 casi, +50».

Ultimo aggiornamento: 18:26

