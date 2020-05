Parrucchieri e centri estetici, prenotazione obbligatoria, mascherine e niente sauna e bagno turco

Cura della persona, via libera dal 18 maggio a parrucchieri ed estetisti: sarà obbligatorio prenotare il taglio anche dal barbiere. Camici e strumenti monouso per garantire la sicurezza. Tutte le regole.



Il protocollo adottato - che ha superato quello Inail che lo vietava - non scende fino a questi dettagli. Quindi, a meno di disposizioni che dovranno essere specificate con ordinanze delle singole Regioni, ogni operatore potrà comportarsi come meglio crede a patto però che le operazioni non comportino una eccessiva vicinanza fra i dipendenti. La regola chiave è rimanere sempre distanziati di almeno un metro tra le persone tranne che durante le fasi di inevitabile contatto.

Ci si potrà andare a tagliare i capelli con un’amica?

Sì ma è preferibile che entrambe si facciano i capelli. Sostare in un negozio da parrucchiere non è vietato a patto che si possa stare costantemente ad almeno un metro da un altra persona ma è sconsigliato innanzitutto dal buon senso perché nei locali chiusi il virus può contagiare più facilmente. Per questo i parrucchieri dovranno lavorare su appuntamento e tenere l’elenco dei clienti serviti per almeno 30 giorni nel Lazio. I minori possono essere accompagnati.

Si potrà fare un bagno turco dopo il massaggio?

In questo caso la risposta è no. Sono vietate anche saune e idromassaggi. Per quanto riguarda i centri estetici i criteri di protezione per gli operatori sono molto severi. Sarà obbligatorio infatti indossare le mascherine professionali FFP2 senza valvola (che è pericolosa per i clienti) e visiere. E’ necessario inoltre che tutti gli ambienti vengano areati il più possibile. E’ vietato utilizzare i condizionatori per far circolare l’aria interna dei locali.

I clienti dovranno indossare la mascherina?

Sì, sempre. A meno che non siano in atto trattamenti nella parte bassa del viso. Attenzione: serve la mascherina chirurgica perché non fa filtrare verso l’esterno le particelle emesse dai clienti e dunque protegge gli operatori a loro volta protetti da mascherine che per i Centri Estetici devono essere di tipo Ffp2. La maggiore protezione comunque è quella della distanza di almeno un metro. L’Inail consiglia agli operatori di lavorare possibilmente stando alle spalle dei clienti.

Il salone potrà riceverci pure senza appuntamento?

L’accesso dei clienti nei negozi di barbiere, parrucchiere e centri estetici avverrà solo tramite prenotazione. I gestori dei negozi, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto delle norme sulla privacy e, in fase di prenotazione, il gestore dovrà provvedere ad informare il cliente circa la necessità di osservare le misure di igiene personale prima di recarsi al locale per il trattamento.

Come sarà garantita la sanificazione dei locali?

Gli oggetti non monouso dovranno essere igienizzati per ogni cliente. Anche gli asciugamani devono essere sostituiti per ogni cliente e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti. Per i centri estetici, è consigliato per gli operatori l’utilizzo di soprascarpe monouso o comunque l’uso di calzature distinte da quelle usate all’esterno del negozio. È consigliato l’utilizzo da parte dell’operatore di cuffiette per raccogliere e proteggere i capelli.

