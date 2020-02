Coronavirus, la terza vittima è una 68enne lombarda. «La sua salute era già compromessa»

È Angela Denti Tarzia, 68enne originaria di Bagnolo Cremasco, vedova e con tre figli, la terza persona morta in Italia del coronavirus. Si tratta della vittima più giovane sinora. la donna era residente a Trescore Cremasco la terza persona morta per coronavirus. Angela Denti Tarzia è deceduta all'ospedale di Crema, dove si trovava ricoverata dal 18 febbraio scorso. In precedenza, era stata ricoverata a lungo all'ospedale di Cremona.

Coronavirus a Roma, Campidoglio sospende tutti i concorsi pubblici. Raggi rientra dalla settimana bianca

Coronavirus, Tre nuovi casi in Trentino: 155 contagi in Italia



Morta per il coronavirus, dolore a Trescore Cremasco

«La sua salute era già gravemente compromessa - spiega il sindaco Angelo Barbati - quando quest'infezione ne ha provocato la morte. Ho subito contattato uno dei figli e la perdita di Angela, che conoscevo, mi colpisce molto. Era una persona eccezionale, che più volte era venuta a darci una mano quando negli anni scorsi organizzavamo, come sezione di Trescore Cremasco, la festa annuale dell'allora Lega Nord nell'area comunale di via Don Aschedamini». «Tengo a precisare - ha aggiunto - che la signora Denti Tarzia era già molto malata e che, come mi è stato riferito, durante il trasporto da Cremona a Crema aveva subito anche un attacco cardiaco. Il suo quadro clinico era assolutamente compromesso». Coronavirus, Borrelli: «Medici non hanno riconosciuto i sintomi del virus»

La notizia della morte di Angela è circolata ben presto in paese. Il tam tam sui social è stato pressoché immediato. L'intero paese ha espresso cordoglio e rincrescimento ma c'è chi non ha nascosto una certa preoccupazione, chiedendosi se le persone venute a contatto con lei in questi ultimi giorni saranno sottoposte a tampone. Fra i vicini di casa, nessuna voglia di parlare. Appare certo che il reparto dell'ospedale dove è deceduta rimarrà off limits per diversi giorni e i pazienti ricoverati verranno immediatamente sottoposti a tampone e presumibilmente isolati.



Ultimo aggiornamento: 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA