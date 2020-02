Coronavirus, quarto morto a Bergamo, 217 casi (165 in Lombardia). Piazza Affari -3,4%. Cina, altre 150 vittime

Quarto morto a Bergamo, è un anziano di 85 anni, che era ricoverato al Giovanni XXIII. L'uomo deceduto per a Bergamo era «una persona anziana con altre patologie». In Veneto ai 25 casi di ieri si sono aggiunti altri due casi di Coronavirus. Lo riferisce la Regione Veneto. Si tratta di una persona anziana del centro storico di Venezia, che era già ricoverata all'Ospedale Civile e che è stata trovata positiva al virus, e di una persona del Padovano. In Emilia Romagna si registrano sette nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, tutti riconducibili al focolaio lombardo: cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, riscontrati a Piacenza, e due cittadini della provincia di Parma (che si erano recati a Codogno), ricoverati in isolamento al reparto infettivi all'ospedale di Parma e in buone condizioni. I casi positivi in regione salgono quindi a 16. Il bilancio del coronavirus pone l'Italia al terzo posto al mondo per numero di casi dopo Cina e Corea del Sud. I contagi confermati sono al momento tutti nelle regioni del Nord, che prendono misure da quarantena. Revocato il blocco dei treni con l'Austria. Oggi attesi i risultati dei test su 2 casi sospetti a Nettuno, in provincia di Roma. , che era ricoverato al Giovanni XXIII. L'uomo deceduto per a Bergamo era «una persona anziana con altre patologie». I contagi sono 210 di cui 165 nella sola Lombardia come comunicato oggi dal Governatore Attilio Fontana.Insi registrano sette nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, tutti riconducibili al focolaio lombardo: cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, riscontrati a Piacenza, e due cittadini della provincia di Parma (che si erano recati a Codogno), ricoverati in isolamento al reparto infettivi all'ospedale di Parma e in buone condizioni. I casi positivi in regione salgono quindi a 16. Il bilancio delpone l'Italia al terzo posto al mondo per numero di casi dopo Cina e Corea del Sud. I contagi confermati sono al momento tutti nelle regioni del Nord, che prendono misure da quarantena. Revocato il blocco dei treni con l'Austria. Oggi attesi i risultati dei test su 2 casi sospetti a Nettuno, in provincia di Roma. Sospesi i concorsi nazionali nella Capitale

La Corea del Sud è diventata il Paese più colpito dal Coronavirus al di fuori della della Cina. Con 161 nuovi casi di contaminazione in 24 ore, il Paese ha ora quasi 800 pazienti contagiati e sette vittime. Di fronte al tasso di contagio, il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha proclamato lo stato di massima allerta. Immediata la reazione alla borsa di Seoul con l'indice azionario benchmark Kospi che ha perso il 3,87% appesantito, tra l'altro dai titoli di Hyundai Motor (-4%)e delle compagnie aeree. Samsung ha annunciato sabato che un caso di coronavirus è stato confermato presso il suo sito per la produzione di telefonia mobile in Corea del Sud e che l'intero impianto è rimasto chiuso. Il titolo Samsung ha ceduto più del 4 per cento.

Leggi le disposizioni dell’ultima ordinanza valida per tutta la Lombardia.⬇️https://t.co/e44cU6OA68 — Regione Lombardia (@RegLombardia) February 23, 2020

Il nuovo coronavirus, intanto, continua a fare vittime in Cina, dove non si fermano i contagi. La Commissione nazionale per la salute ha confermato che ieri sono morte altre 150 persone (149 nella provincia di Hubei e una in quella di Hainan) e si sono registrati 409 nuovi casi. Nella sola Hubei, focolaio dell'epidemia, sono stati 398 i nuovi contagi. In tutto nel gigante asiatico sono 77.152 i casi di infezione (64.287 nella regione di Hubei) e l'ultimo bilancio ufficiale parla di 2.592 morti.Nella città di Wuhan, i dati diffusi nelle ultime ore e aggiornati a ieri parlano di 348confermati e 131 vittime. In totale nella città sono 46.607 i contagi confermati e 1.987 i morti. Nella provincia di Hubei, hanno reso noto le autorità cinesi, 1.439 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali perché guariti e in tutto nella regione sono 16.738 le guarigioni.