Coronavirus a Civitavecchia, i passeggeri della nave protestano su Twitter: «Bloccati da ore»

Alessandro P., 43 anni, passeggero della Costa Smeralda bloccata da questa mattina al porto di Civitavecchia per i due casi sospetti di coronavirus, parla così al telefono con l'Adnkronos: «La situazione a bordo è molto tranquilla, io ora sono uscito fuori dalle stive sotto, ho riportato le bambine su al 16. Ma la situazione è calma, ci ha rassicurato anche il comandante. Non c'è panico in nave, ma non possiamo scendere finché non ci daranno l'ok sanitario»

Coronavirus, la nave da crociera bloccata a Civitavecchia per due cinesi con febbre alta



«Preoccupata perché incinta».

«Siamo qui nel salone della nave, ci hanno fatto lasciare le camere ma non ci dicono niente. Io sono preoccupata perché sono incinta di tre mesi, sono qui con mio marito e l'altra figlia di 3 anni. Dei cinesi abbiamo saputo solo leggendo le notizie uscite sui siti, ma noi nemmeno li abbiamo visti».

Persone sfiancate e sedute un pò ovunque, che affollano con i propri bagagli i corridoi della nave, e foto delle forze dell'ordine sulla banchina del porto scattate dall'alto. Sono le immagini postate da alcuni dei turisti a bordo della nave crociera ferma nel porto di Civitavecchia a causa di un sospetto caso di corona virus. «Siamo bloccati in nave Costa senza sapere il motivo (ufficialmente)», aveva twittato ore fa una persona a bordo. La nave è nel porto da questa mattina, in attesa che si concludiamo le verifiche sanitarie sulla donna con la febbre.Veronica V., romana di 33 anni imbarcatasi con la famiglia giovedì scorso da Civitavecchia sulla nave Costa Smeralda ha detto:



Titolare bar del porto: qui è tutto un passaparola. «La preoccupazione c'è, anche perché ancora non si sa niente di preciso, si è in attesa del responso di queste analisi. Al momento qui è tutto un passaparola. Da quel che dicono al momento non fanno uscire dal porto, almeno è quel che mi ha detto un operaio che è venuto qui a mangiare. Ma, ripeto, sono voci che si rincorrono». Lo ha detto all'Adnkronos il proprietario del bar tavola calda Molo24 che si trova all'interno del porto di Civitavecchia, dove una nave di Costa Crociere è al momento bloccata per un caso sospetto di coronavirus.



Intanto a Civitavecchia siamo bloccati in nave Costa senza sapere il motivo ( ufficialmente).. pic.twitter.com/dijqwKaQxj — Filippo🇮🇹 (@Filippo64416163) January 30, 2020

