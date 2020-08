Si registrano cinque nuovi casi positivi al Covid-19 nella città di Terni. In seguito ai recenti contagi, l'approfondita indagine epidemiologica condotta dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl Umbria 2 e i successivi tamponi rinofaringei eseguiti dai sanitari del distretto di Terni, hanno permesso di individuare le cinque nuove positività tra i soggetti entrati a contatto con il ragazzo di Stroncone e con la donna albanese ricoverata all'ospedale di Terni.

Si tratta dei due amici, entrambi di 27 anni e residenti a Terni, rientrati dall'estero dopo una breve vacanza insieme al ragazzo di Stroncone, risultato positivo nei giorni scorsi. I due ragazzi ternani non presentano sintomi e si trovano in isolamento domiciliare monitorati dai servizi territoriali della Usl Umbria 2 e dai medici di medicina generale.

Sono positivi al Covid-19 anche tre familiari della donna albanese di 53 anni rientrata in città dopo un breve soggiorno nel suo paese di origine: il marito di 55 anni e due figli di 14 e 22 anni. Si trovano tutti in isolamento domiciliare e non presentano sintomi.

L'Azienda Usl Umbria 2 coglie l'occasione per invitare la popolazione a rispettare scrupolosamente le misure anticontagio: indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani, rispettare il distanziamento sociale.