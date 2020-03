È online Covid19Italia.help un progetto non profit coordinato da civic hacker - attivisti e attiviste digitali insieme ad ActionAid e a Slow News per mettere insieme in modo coordinato informazioni utili sull'epidemia e sull’emergenza da coronavirus.

Covid19Italia.help aggrega, verifica e diffonde notizie, informazioni utili, iniziative solidali, raccolte fondi e molto altro.

Lanciato l’11 marzo 2020 il progetto Covid19Italia.Help è un servizio informazioni aggiornato in tempo reale su quello che è importante sapere e che impatta sulle nostre vite a causa dell'emergenza coronavirus: chi contattare per aiuti, documenti ufficiali, servizi disponibili, normative, come fare per dare una mano, iniziative solidali, richieste e offerte d’aiuto, raccolte fondi e molto altro.

Covid19Italia.help è una comunità che aiuta e che si aiuta.

Le segnalazioni vengono raccolte attraverso il sito, social e fonti informative, poi vengono validate e messe online a disposizione di tutti.