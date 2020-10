Coronavirus, bambino di 40 giorni positivo all'ospedale Dono Svizzero di Formia

Un bambino di appena 40 giorni positivo al covid-19 è stato riscontrato all'ospedale Dono Svizzero di Formia Dove si trovava ricoverato nel reparto di pediatria nel qual era stato eseguito il tampone. A seguito del tampone positivo e dato che le sue condizioni non erano particolarmente gravi è stato dimesso e rimandato a casa, a Fondi. Insieme a lui, in via precauzionale, sono stati mandati a casa anche gli altri bambini ricoverati e i genitori che li assistevano. L'episodio si è verificato nella giornata di domenica, sono partite le operazioni di sanificazione e iniziate le verifiche sui contatti.

II reparto non è stato chiuso, ma al momento non risultano ricoveri

