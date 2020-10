Coronavirus, altri 64 positivi in provincia di Latina. Cluster tra militari a Gaeta

Aumentano ancora i dati dei nuovi contagi da Covid 19 in provincia di Latina. «Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 64 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (7), di Cori (1), di Fondi (2), di Formia (1), di Gaeta (10), di Latina (21), di Minturno (1), di Pontinia (3), di Sabaudia (1), di Sezze (3), di Sonnino (2) e di Terracina (5). Non si registrano nuovi decessi» - rende noto la Asl nel consueto bollettino.

A Gaeta, in particolare, c'è un cluster tra i militari in servizio in città. Con quelli di oggi sono 1929 i contagi da inizio pandemia, la prevalenza (casi ogni 10.000 abitanti) è 33,53, i guariti sono 724 e i deceduti da marzo a oggi 41. Gli attualmente positivi sono 1162, 1048 dei quali trattati a domicilio.

Ultimo aggiornamento: 15:34

