Coronavirus, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti positivo: «A casa in quarantena, febbre e un po' di tosse»

Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, è positivo al coronavirus e in quarantena. Lo annuncia lui stesso su Facebook. «Ho febbre e un pò di tosse e raffreddore, ma non ho problemi respiratori e spero di non averne anche nei prossimi giorni. Devo tenermi monitorato e rallentare i ritmi perché non sono in forma, ma continuo a lavorare dalla nostra casa, in quarantena, per la città, in contatto con la squadra della Giunta e del Comune che ringrazio infinitamente, con le altre Istituzioni, con Governo, Regione e gli altri sindaci» ha scritto.



«La notizia mi è arrivata ieri, ma ho atteso a comunicarlo perché prima ho voluto condividerlo con la mia famiglia - ha spiegato il sindaco di Cremona -. In questo momento sono un pò preoccupato per loro, per Anna e i ragazzi e i miei genitori. E poi occorreva organizzare la 'divisione' degli spazi in casa. Io separato dagli altri e tutti in quarantena. Molti altri l'hanno già sperimentato». Assicurando ai cittadini che continuerà ad aggiornarli sulla situazione, Galimberti ha ribadito la richiesta «di rispettare le misure che ci sono, comprese le ultime introdotte che sono, come noi sindaci avevamo chiesto, ancora più restrittive (stiamo approfondendo ordinanza regionale e decreto governativo e daremo informazioni). Dobbiamo avere speranza, forza e coraggio - ha concluso -. Pensare a noi pensando agli altri. Tutelare gli altri tutelando noi stessi. Uniti, insieme, riusciremo a farcela!».