Coronavirus, dall'Istituto superiore di sanità i suggerimenti per fare le pulizie in casa

Durante i giorni in cui si è costretti a stare in casa è molto importante fare attenzione all'igine e al ricambio d'aria nei diversi ambienti. L'Istituto superiore di sanità ha stilato un elenco di regole da non dimenticare durante le pulizie quotidiane.



1 Aprire regolarmente le finestre

2 Non lasciare le finestre aperte la notte

3 Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.

4 Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni

5 Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.

6 Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti.

7 Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti. Impianti di ventilazione

8 Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell'aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%