Coronavirus, #Datecivoce: l'appello delle donne per le pari rappresentanze negli organismi che decidono

“Occorree in ogni commissione/luogo decisionale istituzionale per attivare anche quelle politiche di welfare di cui abbiamo assolutamente bisogno e senza le quali le donne del nostro Paese si ritroveranno nuovamente a pagare il conto della storia. Andremo avanti nella nostra richiesta fino a quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non garantirà il rispetto di quel diritto di rappresentanza sancito dalla Costituzione”. E’ quanto comunica ildella società civile che, a nome personale e anche in rappresentanza di numerose associazioni, riunito nel movimento, ha promosso una raccolta firme.“Con noi ci sono giàe migliaia di adesioni di cittadini comuni. In Italia il 68% degli operatori sanitari colpiti dal Covid-19 sono donne. Un dato che stupisce se si considera che le donne sonomediamente meno colpite degli uomini dal virus, ma che trova una sua spiegazione nel fatto che numericamente rappresentano i 2/3 del personale sanitario. Le donne ci sono e stanno soffrendo, rischiano la vita insieme agli uomini. Eppure, non trovano spazio. Lo dimostrano i fatti: solo 4 componenti su 17 le donne nella task force di Vittorio Colao, nessuna nel comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile, 17 su 76 nella task force della Ministra dell’Innovazione Paola Pisano”.“All’estero, stiamo dandoche accetta il lavoro sottopagato o non pagato delle donne, accetta che muoiano in maggioranza in corsia o che suppliscano alle mancanze del welfare ma non le coinvolge, sottovalutando oltre le competenze la spiccata capacità di vedere le disuguaglianze sociali e di prendersi cura di tutte le fasce della popolazione".Per aderire all’appelloèsufficiente andare sul sito www.datecivoce.it e inviare il proprio nome e cognome nell’apposito modulo.