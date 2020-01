Il volo è pronto e, salvo intoppi, decollerà oggi da Wuhan riportando a casa una sessantina di italiani, su un totale di settanta, che hanno scelto di tornare in Italia e fuggire dall’epicentro del coronavirus. Le frontiere cinesi sono sigillate, la burocrazia di Pechino una muraglia e trovare un varco non è stato semplice: «Abbiamo messo in atto una collaborazione con il comitato interforze, il ministero della Difesa, il ministero della Sanità e l’ospedale Spallanzani», spiega il capo dell’unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia.

Coronavirus, tutte le fake news: dal cibo cinese ai pacchi acquistati online

L’INFEZIONE AVANZA

Il salvataggio aereo supera la soluzione più complessa prospettata all’inizio, quella via terra, che avrebbe obbligato i nostri connazionali a una penosa quarantena da una città all’altra. Un volo civile li porterà direttamente a una base militare, Aviano o Pratica di Mare, da qui dovrebbero essere trasferiti in una struttura dell’esercito: la sorveglianza sanitaria tuttavia «non sarà automatica, verrà decisa caso per caso» e durerà 14 giorni.



Da Wuhan i cittadini italiani potranno partire solo dopo visita medica che escluda problemi, quindi solo se sani. In viaggio useranno la mascherina e una volta atterrati saranno subito messi in isolamento. Se in questo periodo dovesse manifestarsi il virus 2019-nCoV verranno ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale della regione dove si trovano, solo in caso di aggravamento sarebbero trasferiti allo Spallanzani o al Sacco di Milano. L’unica via d’uscita da Wuhan, per gli stranieri, sono gli aerei organizzati dai singoli governi.



Non solo perché è proibito partire, ma anche per il fatto che la maggior parte delle compagnie aeree del mondo ha sospeso i voli: gli annunci arrivano in successione da Air France e Klm, Lufthansa, American Airlines, British Airways e Cathay.

Resta il problema delle altre tratte dalla Cina e Fiumicino è l’aeroporto italiano dove si concentra il maggior numero di voli, ben dieci destinazioni garantite da cinque compagnie locali (Alitalia non copre più la rotta). Un eventuale stop, fa sapere l’Enac, «spetta al gruppo di lavoro presso il ministero della Salute». Si tratta di decisioni da valutare in fretta: nelle ultime ventiquattr’ore i decessi da coronavirus sono saliti da 106 a 169 e i contagiati da 4.515 a 6.150, con altri 9.239 casi sospetti. Il conto complessivo supera quello raggiunto dalla Sars nel 2003, anche se con una mortalità inferiore. L’infezione, seppur lentamente, avanza anche in Europa: i casi sono 10, il primo in Finlandia e il quinto in Francia, in Italia una donna è in isolamento ad Alessandria. Un caso sospetto si è registrato a Lecce: una cinese è andata al pronto soccorso con la febbre, ha detto di essere preoccupata perché nei giorni scorsi è stata a Roma dove ha incontrato connazionali che erano stati in Cina. E sempre a Roma un turista cinese è stato soccorso da un’ambulanza in un albergo.

Infine, si registra un contagio in Medio Oriente, con quattro persone trovate positive negli Emirati Arabi. «Fuori dalla Cina abbiamo avuto finora solo 68 casi di coronavirus, pari all’1% del totale, e nessuno morto. Tuttavia la trasmissione da uomo a uomo è stata accertata in tre casi e questo mi ha spinto a convocare il comitato d’emergenza», annuncia il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oggi l’Organizzazione deciderà se dichiarare l’epidemia un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e quali raccomandazioni debbano essere formulate per gestirla. Ad avvalorare la gravità della situazione, le parole del presidente cinese Xi Jinping: «La situazione della prevenzione e controllo dell’epidemia rimane cupa e complicata e richiede che le forze armate debbano fronteggiare la loro responsabilità», è l’ordine di mobilitazione inviato all’esercito.

DUBBI SULLE CIFRE

Il sospetto, tra l’altro, è che la Cina non stia fornendo i dati completi per nascondere il problema. «I numeri sono relativi solo ai casi accertati, sfuggono sicuramente tutti i casi più lievi. I contagiati sono di più», rileva Gianni Rezza, direttore malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. «Soprattutto nelle città il virus corre più velocemente che nei villaggi». Già adesso, in ogni caso, bastano a giustificare il blocco di molte attività. La Toyota ha interrotto la produzione in Cina fino al 9 febbraio, Starbucks e McDonald’s hanno abbassato le saracinesche in metà punti vendita del Paese. La direzione dei Conservatori di Santa Cecilia, a Roma, e di Como, che hanno molti allievi asiatici, prendono provvedimenti. Imposte «visite mediche agli studenti orientali» al Santa Cecilia.

LO SCENARIO

Speranza: no allarmismi. «La situazione è molto seria e non può essere sottovalutata - ha detto ieri il ministro Speranza -. Bisogna tenere alta l'attenzione ma non bisogna fare allarmismo. Ho chiesto una riunione urgente dei ministri europei perché anche gli altri paesi facciano altrettanto, ma stiamo parlando di nove casi in tutta Europa, non bisogna fare allarmismo».

Turista cinese si sente male a Roma, ricoverato all'ospedale Spallanzani. Un turista cinese è stato soccorso da un'ambulanza nel pomeriggio di mercoledì in un albergo di via Cavour, nel centro di Roma. Secondo quanto si è appreso, era arrivato nella Capitale dalla Cina da un paio di giorni. Sono scattate tutte le procedure disposte per il coronavirus. Il personale dell'ambulanza, con mascherine e tute bianche, ha soccorso l'uomo che aveva febbre e lo ha trasportato all'ospedale Spallanzani per essere sottoposto al test.



Coronavirus, i numeri del contagio: oltre 6mila casi in Cina, dieci in Europa. I morti sono 132





Dieci casi in Europa

Il bilancio: 169 morti. Il numero di decessi confermati per l'epidemia virale cinese è salito a 169, con 37 morti ieri nello Hubei. Lo rende noto oggi il governo cinese. I nuovi casi registrati nella provincia focolaio dell'infezione sono stati 1.032, in ulteriore rallentamento rispetto ai 1.459 di due giorni fa e ai 2.077 di lunedì. Contagio anche in Finlandia. Cinque casi di coronavirus in Francia e quattro in Germania. Attualmente ci sono stati cinque casi in Francia, quattro in Germania e un caso appena confermato in Finlandia di contagio dal coronavirus. La commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides in giornata aveva confermato il numero di 9 casi in Europa informando il Parlamento Ue riunito in plenaria a Bruxelles. La commissaria si è detta «certa che sono state prese le misure giuste per evitare il contagio».

British Airways sospende i voli sulla Cina

coronavirus di Sars). Le prove di Coppa del mondo di sci, previste in Cina a febbraio, sono state annullate per via del nuovo coronavirus. Lo riferiscono le autorità di Pechino. Intanto le compagnia British Airways e Lufthansa hanno sospeso tutti i voli per il paese e Starbucks annuncia la chiusura temporanea di oltre 2mila punti vendita. Secondo i dati dell'Oms, il contagio deldi Wuhan ha superato in Cina quello del 2002-2003 legato alla Sindrome respiratoria acuta grave (). Le prove di Coppa del mondo di sci, previste in Cina a febbraio, sono state annullate per via del nuovo coronavirus. Lo riferiscono le autorità di Pechino.

Coronavirus live updates: Coronavirus outbreak tops 6,000 cases in China, exceeding SARS epidemic https://t.co/RyJtqGyJGc pic.twitter.com/XxyoGKpIkb — TheLocalBusinessPod (@LocalBusPod) January 29, 2020

Seicento europei da rimpatriare. Oggi ci sono «circa 600 cittadini europei in Cina che vorrebbero lasciare la Cina» a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo ha comunicato il commissario Ue per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. Al momento però solo la Francia ha chiesto assistenza per il rimpatrio. Tuttavia, 14 Paesi hanno comunicato di avere cittadini in Cina da rimpatriare, fra cui l'Italia. Il Meccanismo europeo di protezione civile «può coprire fino al 75% dei costi di trasporto», ha precisato Lenarcic.

Coronavirus, la Chiesa di Hong Kong corre ai ripari: al bando ostie e acqua santa

Negativo il caso di Napoli. Non era da Coronavirus l'infezione che ha colpito un uomo cinese rientrato dal suo paese e ricoverato al Cotugno di Napoli. Lo confermano le analisi realizzate all'Istituto Spallanzani di Roma che aveva fatto scattare le procedure di controllo. Il sospetto caso di coronavirus a Napoli, che oggi si è rivelato un falso allarme, riguarda un uomo cinese di 28 anni, che era i viaggio di nozze in città. L'uomo è arrivato nove giorni fa dalla provincia di Ubei, la cui capitale è Wuhan, la città dove è esplosa l'epidemia. Il 28nne era in viaggio di nozze a Napoli e ha accusato alcuni sintomi assimilabili al coronavirus tra cui febbre e polmonite. L'uomo è stato portato all'ospedale Pellegrini e poi subito ricoverato all'ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive, dove è stato sottoposto al tampone test per capire se si trattasse di coronavirus. Le analisi realizzate all'Istituto Spallanzani di Roma a scopo cautelativo hanno escluso il virus. Il giovane cinese è attualmente in isolamento al Cotugno. Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati negativi ai test per il coronavirus 2019-nCoV. Lo riferisce il ministero della Salute in una nota. L'ultimo caso segnalato quello a Napoli di un uomo cinese rientrato dal suo paese e ricoverato al Cotugno. La conferma è arrivata poco fa dopo le analisi realizzate all'Istituto Spallanzani di Roma che aveva fatto scattare le procedure di controllo.

LEGGI ANCHE Coronavirus, sotto choc lusso e turismo: rischi per l'economia globale

Sono cominciati i lavori per la costruzione del secondo ospedale d'emergenza di Wuhan, il centro dell'epidemia di coronavirus in Cina centrale, che ospiterà 1.600 posti letto, 300 in più rispetto al progetto iniziale, in seguito all'aumento del numero di pazienti locali. Secondo China Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd. che si occupa del progetto, l'ospedale, denominato Leishenshan Hospital, sarà grande 60.000 metri quadrati e potrà ospitare oltre 2.000 medici. Seguendo il modello di trattamento della SARS di Pechino, Wuhan sta costruendo due ospedali di fortuna per curare esclusivamente i pazienti affetti da polmonite, infettati dal nuovo coronavirus. Si prevede che le due strutture entreranno in funzione il 3 e il 5 febbraio. Nella cura e nel controllo della SARS, o Sindrome Respiratoria Acuta Grave, che si è diffusa rapidamente in Cina continentale nel 2003, Pechino costruì lo Xiaotangshan Hospital, un centro medico temporaneo nella periferia nord della città.



Due casi in India. Uno studente serbo che ha soggiornato in una città cinese a 750 km da Wuhan è stato messo in quarantena nella località indiana di Goi insieme alla madre per sospetta infezione da coronavirus. Nel darne notizia, i media a Belgrado riferiscono che i due sono giunti in India dalla Cina il 13 gennaio scorso. Sono in corso le analisi per accertare la presenza eventuale del virus.

Le gare di Coppa del Mondo di sci alpino a Yanqing, in Cina, in programma il mese prossimo sono state annullate a seguito della diffusione del coronavirus. Lo ha reso noto l'organo di governo mondiale dello sci (Fis), sottolineando che la decisione è stata presa congiuntamente con l'Associazione cinese di sci. In programma a Yangging c'erano la discesa libera e il SuperG maschile il 15 e 16 febbraio, il primo test in vista dei Giochi Olimpici Invernali del 2022 a Pechino. Nei prossimi giorni verranno comunicati dalla Fis gli eventuali recuperi.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il loro primo caso del nuovo coronavirus cinese. Il caso è stato rilevato all'interno di una famiglia proveniente da Wuhan, ha annunciato oggi il ministero della Salute emiratino citato dall'agenzia di stampa ufficiale Wam. Non si esclude che possano essere infetti anche gli altri membri della famiglia. «La salute delle persone colpite è stabile», ha aggiunto il dicastero senza specificare il numero di persone colpite dal coronavirus.

La catena statunitense Starbucks ha chiuso «più della metà» dei suoi 4.300 coffee shop in Cina a seguito dell'epidemia di coronavirus e ha avvertito che la situazione del gigante asiatico avrà un impatto sui suoi conti annuali, anche se ha espresso la sua fiducia che ogni potenziale effetto sia «temporaneo». «Attualmente abbiamo chiuso più della metà dei nostri negozi in Cina», ha sottolineato il responsabile dello sviluppo internazionale di Starbucks, John Culver, aggiungendo che la società sta valutando la situazione con le autorità cinesi ogni giorno. Il CFO di Starbucks, Patrick Grismer, ha riconosciuto che «circostanze straordinarie» successive allo scoppio del coronavirus in Cina hanno indotto l'azienda a non rivedere al rialzo le previsioni annuali, come originariamente previsto, ma a mantenere le proiezioni fino a quando non ci fosse stata una maggiore visibilità dell'impatto dell'epidemia.

LEGGI ANCHE Coronavirus, Marcello Tavio: «Il picco ad aprile? Solo Pechino conosce le dimensioni del morbo»

LEGGI ANCHE Coronavirus, Facebook ai propri dipendenti: stop ai viaggi in Cina



Ultimo aggiornamento: 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA