Coronavirus, da Soroptimist donazione di 300mila euro a 90 ​strutture sanitarie italiane

10:38

Una donazione complessiva di 300mila euro destinata a 90 strutture sanitarie italiane impegnate in queste settimane a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, consistente in ventilatori, kit di protezione, defibrillatori, caschetti, letti e 25mila mascherine del tipo FFP2.È quanto comunica l’Unione Italiana del Soroptimist International, l’associazione mondiale di donne di elevata qualità professionale impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro fondata in Usa nel 1921.«Ringrazio il grande cuore delle 5mila socie dei 168 club sparsi su tutto il territorio nazionale per l’enorme sensibilità e generosità dimostrate in maniera tempestiva anche in questa occasione - dichiara la Presidente nazionale Soroptimist Mariolina Coppola - Stiamo già procedendo a consegnare il materiale in tutta Italia. Siamo molto stupite dalla gratitudine dei medici che, pur stremati, lottano per reggere un sistema sanitario indebolito da scellerate scelte politiche. E’ solo un primo immediato passo, stiamo mettendo in campo una serie di azioni per la collettività».