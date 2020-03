Coronavirus, la famiglia Agnelli dona 10 milioni e 15 respiratori alla Protezione civile

La famiglia Agnelli e le sue società scendono in campo per l'emergenza Coronavirus, con un contributo pari a 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento della Protezione Civile, per far fronte all'emergenza a livello nazionale innescata dal coronavirus e de La Stampa - Specchio dei Tempi, Fondazione impegnata a rispondere alle necessità sociali e sanitarie di Torino e del Piemonte. Lo comunica Fca in una nota.

Exor, la holding, e le società controllate scendono in campo: Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari e Cnh Industrial - alle quali si sono aggiunte anche Ermenegildo Zegna e Fondazione Pesenti - hanno individuato e stanno acquistando presso vari fornitori esteri un totale di 150 respiratori oltre a materiale medico-sanitario, approntandone l'immediato trasporto aereo in Italia.

E ancora, la società di noleggio a lungo termine Leasys (Fca Bank) mette a disposizione della Croce Rossa Italiana e altre associazioni di volontariato una flotta di mezzi per la distribuzione di alimenti e medicinali nelle città italiane a malati, anziani e a persone bisognose di assistenza. Exor, Fca, Ferrari e Cnh industrial mantengono inoltre «uno stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, per mettere a disposizione del Paese servizi gratuiti di scouting per individuare apparecchiature mediche e materiale di utilizzo sanitario sui mercati internazionali, e soprattutto relativi servizi doganali per l'importazione rapida in Italia» conclude la nota.

Ultimo aggiornamento: 19:39

