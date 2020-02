Coronavirus, morte sospetta a Brindisi: verifiche sul decesso di una donna di 51 anni. Tra attenzione e apprensione un nuovo allarme è scattato all’ospedale Perrino di Brindisi in seguito alla morte di una donna giunta al Pronto soccorso in grave crisi respiratoria. La paziente deceduta è una donna di Latiano (Brindisi) di 51 anni che da alcuni giorni lamentava febbre e tosse curate con la terapia antinfluenzale. Era giunta in ospedale a bordo di un’ambulanza chiamata nella notte per l’aggravarsi delle condizioni, ma dopo alcune ore è morta in una stanza riservata del Pronto soccorso. Sono stati compiuti i tamponi e tutti gli esami necessari per accertare i motivi della morte e stabilire se si tratti di un virus influenzale o del coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 14:55

