Coronavirus, a Lecce muore donna in quarantena precipitando mentre lava i vetri

Un'altra tragedia legata all'autoisolamento da coronavirus: nel primo pomeriggio di ieri nel quartiere Castromediano di Lecce è morta una donna di 55 anni. M.I. era impegnata nelle pulizie della vetrata all'interno della tromba delle scale del suo palazzo, nei pressi dell'Oviesse lungo via Leuca.

Per cause da ricostruire, ha perso l'equilibrio ed è precipitata senza scampo per quattro metri. Sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri, che hanno accertato l'accidentalità della caduta.



