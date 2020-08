Coronavirus, donna valdostana torna positiva dopo 4 mesi: «Non è reinfezione»

Per i medici non si tratta di un caso di reinfezione, sta di fatto che una donna valdostana dichiarata guarita dal coronavirus il 24 aprile scorso ed è tornata positiva. La paziente, di mezza età, ieri è stata ricoverata per altre patologie all'ospedale Parini di Aosta. Dal tampone effettuato al momento dell'ingresso è quindi emersa la nuova positività.

«Non si può parlare di una reinfezione - spiega Alberto Catania, primario del reparto malattie infettive dell'ospedale di Aosta - ma si tratta di una nuova positività di un guarito. La paziente è giunta ieri in ospedale. In un primo momento è stata collocata in un altro reparto. Una volta scoperta la positività è stata trasferita nel reparto infetti ed è stata isolata». Secondo Catania «è un 'ritrovamentò di positività, che non è detto sia contagiante: può darsi che siano solo delle parti virali che sono state riscontrate dall'esame. Sono situazioni possibili, a mio parere non sono persone che sono infettanti».

«Probabilmente - spiega- non è neanche una riattivazione ma la paziente ha ancora dei residui virali. Non è una reinfezione perchè è una persona che ha sviluppato gli anticorpi. Ci può essere un aumento della presenza dei residui virali senza che ci sia il virus completo». La situazione risulta pertanto essere differente rispetto ai due casi di reinfezione documentati finora nel mondo: il primo riguarda un trentatreenne di Hong Kong (la seconda volta contagiatosi probabilmente in Spagna), il secondo un venticinquenne del Nevada (Usa).

Per entrambi gli esami effettuati sul materiale genetico dei due diversi campioni hanno evidenziato che la seconda infezione è stata provocata da un virus diverso rispetto a quello precedente. I due pazienti hanno avuto sintomi simili ma la seconda infezione si è rivelata più grave. La speranza degli scienziati che studiano il virus, in parte smentita da questi casi, è che gli anticorpi post Covid possano dare un'immunita di alcuni anni.

