Coronavirus e crisi economica, le telefonate choc all'Inps: «Non ho più da mangiare»

Chiamano i disperati che non ce la fanno più, le mogli di uomini che si vergognano di chiedere ancora se i soldi promessi dal governo sono arrivati, gli antipatici che non ascoltano le risposte e se potessero la metterebbero subito in rissa con chi è all'altro capo del telefono e non c'entra nulla, i rassegnati che rinunciano anche allo sfogo dopo avere appreso che la loro domanda non è stata ancora esaminata, quasi se l'aspettassero. Sono l'Italia della nuova precarietà, quella che il Covid-19 ha costretto a contattare il numero verde e i call center dell'Inps per sapere se e quando potrà beneficiare del bonifico da 600 euro o dell'assegno di Cassa integrazione ordinaria o in deroga. L'Italia di chi è rimasto senza un euro per via dell'emergenza sanitaria e del blocco delle attività. «Chiamano da settimane, da tutta Italia - dice Giovanni (il nome è di fantasia) che lavora in uno dei Contact center dell'Istituto di previdenza - il numero verde è stato pubblicizzato moltissimo dall'Inps per evitare di affollare le sedi quando sono state annunciate le misure di sostegno per lavoratori e imprese. Io in media ricevo undici telefonate all'ora».

Al 90 per cento le domande riguardano gli aiuti promessi, bonus per le baby sitter compresi, solo un 10% si informa di pensioni, indennità di licenziamento, Naspi. «Chiamo per mio marito, da Palermo, sì, sto piangendo, mi scusi, sono preoccupata per i nostri figli: ho 40 anni, non ho ancora ricevuto l'assegno di Cassa integrazione in deroga, può darmi qualche notizia?. «Ho bisogno di quei 600 euro, non posso neanche mettere il piatto a tavola: vuole che faccia una rapina?». «Per favore controlli bene, com'è possibile che la mia domanda non sia stata ancora esaminata? Sono passate settimane, perché ci mettete tanto?». «Ma se io non ho ancora avuto il bonus di marzo vuol dire che dovrò aspettare il doppio del tempo per avere quello di aprile?»



. «I napoletani in genere sono quelli che cercano subito un po di empatia con chi risponde dice Giovanni -. La mettono sull'ironia, quand'è possibile: mi chiedono come mi chiamo, di dove sono, mi danno del tu. Cercano di ingannare l'attesa della risposta, il tempo necessario a verificare con codice fiscale e Pin alla mano se l'istanza è stata accolta. È dura annunciare che non è ancora in pagamento, è in questi momenti che mi rendo conto della fortuna di avere un lavoro e uno stipendio».

Un milione circa i richiedenti del bonus da 600 euro che non sanno ancora se l'otterranno o meno, il doppio dei professionisti che i soldi li hanno già intascati perché garantiti e pagati dalle Casse di previdenza a cui sono iscritti. Centinaia di migliaia i lavoratori che della Cig ordinaria o in deroga non hanno ancora percepito nulla. «Molti non dicono nemmeno buongiorno, rabbia e arroganza le percepisco subito. Vorrei spiegare loro che come noi del call center sono al lavoro altre migliaia di persone dell'Inps che cercano ogni giorno di fare il più in fretta possibile per garantire i sussidi. Sono milioni le richieste arrivate». Ma l'Italia dei nuovi precari non ci sta. «Il governo ha detto a marzo che questi soldi sarebbero arrivati in quindici giorni, un mese al massimo: sono passati oltre 40 giorni, quanto dobbiamo aspettare ancora?». «Mi puoi dire che sta succedendo? Io non posso pagarmi nulla, per favore dammi una mano».



Telefona anche chi non c'entra nulla con il Covid-19: «Lo so, voi siete il centralino dell'Inps ma io non riesco a mettermi in contatto con l'Agenzia delle entrate, mi date per favore un numero al quale posso chiamare?». Ma sono una rarità, uno dei pochi momenti in cui anche l'operatore del call center si può permettere un sorriso: «Quelli che si lamentano sono nettamente di più: ce l'hanno un po' con tutti, ci vuole molta calma per non lasciarsi trascinare. Ci chiedono spesso se il pagamento diretto di bonus e assegni non sarebbe stato più semplice». Va meglio con chi apertamente ammette di «voler fare una chiacchiera», quasi come se la cordialità del dialogo potesse favorire la risposta più attesa. «Se la domanda viene accolta, non passano nemmeno due giorni perché venga messa in pagamento. Noi lo verifichiamo in tempo reale, la piattaforma ce lo dice subito».

Giovanni è piuttosto giovane ma parla come chi sa di essere cresciuto in fretta. «Quando ascolto le storie di chi non ha uno stipendio e non sa come tirare avanti si fa fatica ad accettare la realtà. Noi operatori dei call center abbiamo fatto due mesi di corso per essere preparati al meglio, ce la mettiamo davvero tutta: ma la sera quando torno a casa non possono fare a meno di raccontare a mia moglie le voci e le parole di chi mi è rimasto impresso al telefono. E spesso mi commuovo».



È una routine, ormai, perché telefonate del genere continueranno ad arrivare. I ritardi nell'erogazione degli aiuti da parte dell'Inps restano, specie per la Cig, ma vanno recuperati in ogni caso, ha ribadito proprio l'altro giorno il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps. «Abbiamo chiesto che sia comunque garantito a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali», conferma il presidente, ex segretario confederale della Uil. E aggiunge: «Non è più rinviabile un progetto complessivo che individui adeguate soluzioni procedurali e organizzative per superare tutte le cause che impediscono la tempestiva corresponsione delle prestazioni emergenziali e i rispetto dei tempi di erogazione».