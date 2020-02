Coronavirus, in Emilia Romagna 50 nuovi casi: 97 positivi (63 a Piacenza, 18 a Modena)

I casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna sono 97, informa la Regione: 63 a Piacenza, 18 a Modena, 10 a Parma, tutti riconducibili al focolaio lombardo, e 6 a Rimini. «Nessuno dei nuovi pazienti è in terapia intensiva, dove invece rimangono i tre di ieri (uno all'ospedale di Piacenza e due a Parma), e la maggior parte si trova in condizioni non gravi; molti sono addirittura asintomatici o presentano sintomi modesti (febbricola e lieve tosse)», fa sapere la Regione Emilia- Romagna.

Un aumento dei riscontri positivi - che ieri pomeriggio erano 47 - «dovuto all'elevato numero di tamponi refertati in regione (1.033) ed effettuati nei giorni scorsi anche su persone asintomatiche, spesso contatto di casi positivi, prima che le nuove indicazioni nazionali stabilissero la necessità di fare il test tampone solo in caso di sintomi manifesti». Rispetto a ieri pomeriggio, i 50 nuovi casi riguardano prevalentemente Piacenza, dove sono 35; 10 a Modena, sempre contatti del primo caso che si era recato nell'area rossa del Lodigiano; 2 a Parma e 3 a Rimini (tutti correlati al primo paziente di Rimini). La Regione ha deciso che non sarà allestito un modulo provvisorio per il triage a Cento (Ferrara).

