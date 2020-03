Coronavirus, esce di casa dalla quarantena per giocare a Pokemon Go: denunciato

Ultimo aggiornamento: 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante gli appelli al senso civico e il deterrente delle sanzioni previste dai veri decreti della Presidenza del Consiglio, continuano ad esserci palesi e ingiustificateimposto per fronteggiare l'emergenza coronavirus. L'ultimo, in ordine di tempo, è senza dubbio uno di più clamorosi per la giustificazione di chi ha commesso la violazione: un uomo della provincia di Como, infatti, è stato sorpreso dai carabinieri in strada mentre giocava a Pokemon Go.L'uomo, un, si trovava per le strade die utilizzava un tablet quando è stato fermato dai carabinieri. Alla richiesta dell'autocertificazione, il 31enne ha giustificato così la propria uscita: «». Le indagini dei militari hanno permesso di ricostruire il fatto nella sua interezza: il 31enne era uscito con la figlia, per poi riaccompagnare la bambina a casa e attardarsi in strada per continuare a giocare a. I carabinieri, a quel punto, non hanno potuto far altro che denunciarlo.