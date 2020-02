Coronavirus, fa uno starnuto in metro a Milano: i passeggeri scappano e lui sbotta. «Non sono malato»

Fa uno starnuto nella metropolitana, e i passeggeri scappano via sugli altri vagoni: la psicosi legata al coronavirus sta raggiungendo ormai livelli inimmaginabili. Un panico che crea apprensione e disagio anche in situazioni perfettamente normali, come quella avvenuta sulla linea M2 di Milano tra le stazioni di Lambrate e Centrale.

Un ragazzo straniero, durante il percorso in una metro quasi vuota, ha starnutito: gli altri passeggeri, borbottando, si sono subito allontanati dirigendosi verso gli altri vagoni. E il giovane, visibilmente imbarazzato, ha sbottato dicendo ad alta voce:

Giunti alla fermata di Stazione centrale il ragazzo è sceso dal treno ed ha raggiunto rapidamente l'uscita.

«Non sono malato, era solo uno starnuto».