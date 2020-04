Allarme Uil: alle prefetture arrivate 70.000 richieste di deroga dalle fabbriche che vogliono restare aperte. La Gdf controlli.

Quasi 70.000 aziende sparse in tutta Italia hanno chiesto alla Prefettura di competenza la deroga allo stop alla produzione deciso nelle scorse settimane dal governo. La stima è della Uil. «Saranno tutte strategiche per le attività essenziali previste dal decreto?» chiede Pierpaolo Bombardieri, segretario generale aggiunto Uil. «I dubbi sono tantissimi, e i Prefetti non sempre sembrano recepire le preoccupazioni per la tutela della salute dei lavoratori», commenta ancora sulla base dei dati regionali per i quali il grosso delle richieste arriva dalle prime zone rosse. «15.980 domande in Emilia Romagna, 14.279 in Lombardia, 10.600 nel Veneto, 7.083 in Toscana, 5.366 in Puglia e 1.460 nelle Marche», elenca, sollecitando un controllo accurato da parte della Guardia di Finanza. «La salute dei lavoratori per noi viene prima di tutto e auspichiamo che, come avvenuto in alcuni territori, sia la Guardia di Finanza a controllare la veridicità delle richieste», aggiunge Bombardieri. Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA