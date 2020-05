LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vista della ripresa graduale delle attività, prevista per lunedì prossimo, ilInternational d’Italia ha deciso di ampliare il se in generale a tutte le persone in difficoltà, estendendolo anche a imprese, artigiani, commercianti e a quanti versano in gravi condizioni economiche dopo due mesi divarato a inizio aprile, alle mascherine FFP2 e altro materiale donato agli ospedali di tutta Italia per un valore di, da lunedì, sempre gratuitamente, si affiancherà unodi informazioni, curato, nel rispetto dei codici deontologici, da 150 socie tra commercialiste, avvocate d’impresa e di famiglia, penaliste, notaie, nutrizioniste, pediatre, ginecologhe, interniste, endocrinologhe che saranno raggiungibili telefonicamente al numero 02-5462611.“In questa delicata fase abbiamo capito che il nostro vero patrimonio da donare sono le competenze professionali. Pensiamo che la rapidità, la competenza e la concretezza siano gli unici veri alleati nella lotta contro l’emergenza - dichiara Mariolina Coppola, presidente nazionale del, l'associazione di donne di elevata qualificazione professionale impegnate nel sostegno all'avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro - Le nostre socie ci sono e continueranno a perseguire gli ideali di solidarietà che caratterizzano l’Associazione da 100 anni. Siamo in contatto con la Federazione europea del Soroptimist per un’azione unitaria, che superi gli egoismi degli Stati, senza confini e limiti”.