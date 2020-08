Coronavirus, focolaio in una casa di riposo a Modica: 9 positivi

Coronavirus, è scoppiato un nuovo focolaio in una casa di riposo a Modica, in provincia di Ragusa: 9 persone sono risultate positive. Nei giorni scorsi si era registrato un caso di un anziano, poi trasferito a Catania nell'ospedale San Marco, mentre, nella notte è 'scoppiata' l'emergenza con ben 9 accessi nel pre-triage dell'ospedale Maggiore a Modica. Sottoposti al tampone, sono risultati positivi. Tra questi nove ci sono tre anziani che sono stati ricoverati nell'ospedale 'Paternò Arezzo' a Ragusa e due nell'ospedale 'Maggiore' di cui una in rianimazione. Quattro invece sono in quarantena domiciliare tra cui due operatrici sanitarie.

Ultimo aggiornamento: 10:58

