Coronavirus, a Formia donna positiva al test: aveva ricevuto un'amica di Cremona

E' risultata positiva al test del coronavirus una donna trasferita da Formia all'ospedale Spallanzani di Roma. La signora aveva accusato sintomi influenzali dopo aver ospitato un'amica di Cremona e si era recata all'ospedale Dono Svizzero e da lì trasferita all'istituto nazionale di malattie infettive nella Capitale. Si tratta del primo caso di positività in provincia di Latina. Il personale del pronto soccorso che ieri era in servizio è stato posto in quarantena. La donna era stata nel pomeriggio al dipartimento di emergenza e dalla serata di ieri è a Roma.

Ultimo aggiornamento: 18:45

