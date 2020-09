Terni, fratellino e sorellina positivi: hanno 6 e 3 anni

TERNI Un fratellino e una sorellina sono risultati positivi al coronavirus a Terni. I bambini sono comunque asintomatici e stanno bene.

I due bambini sono stati sottoposti a tampone perchè venerdì scorso era stata trovata positiva la madre, che ha 40 anni e presenta sintomi del virus. Il padre, invece, è risultato negativo al tampone.

La famiglia ternana si trova in isolamento contumaciale ed è seguita dal medico curante e dalle Uscla della Asl 2 di Terni.

La famiglia si trovava in vacanza in una seconda casa in provincia di Terni. La madre ha cominciato ad avvertire un po' di febbre e ha chiamato il medico curante che, precauzione, ha fatto fare il tampone che è risultato positivo. La ricerca quindi si è allargata a tutta la famiglia e i bimbi sono risultati positivi.

Sembra improbabile che la donna si sia contagiata mentre era in vacanza per questo è difficile risalire all'origine del contagio.

