Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio cala al 5.9%: 557 casi e 18 morti

TRIESTE - Torna a scendere il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 557 nuovi casi in regione (393 da tampone molecolare, 164 da test rapido) su 9.433 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è del 5,9 per cento. I decessi sono 18 di cui due pregresso. Si tratta di un altro dato in discesa.

Prosegue l'incoraggiante discesa dei ricoveri, con 605 pazienti in Area medica (14 in meno) e 59 in Rianimazione, due in meno rispetto all'ultima rilevazione.

I decessi complessivamente ammontano a 2.364, con la seguente suddivisione territoriale: 541 a Trieste, 1.137 a Udine, 530 a Pordenone e 156 a Gorizia. I totalmente guariti sono 51.456, i clinicamente guariti salgono a 1.532, mentre le persone in isolamento risultano essere 10.707. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 66.723 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.383 a Trieste, 29.408 a Udine, 15.105 a Pordenone, 8.019 a Gorizia e 808 da fuori regione.

Ultimo aggiornamento: 18:06

