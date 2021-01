Coronavirus in Fvg, il contagio resta alto all'11,1 per cento. In 24 ore 964 casi e 24 morti. Ricoveri pressoché stabili

TRIESTE - Resta alto, all'11.1 per cento sui tamponi, il contagio in Friuli Venezia Giulia. Sono stati trovati 964 nuovi casi su 8.648 tamponi, compresi quelli rapidi. In regione sono stati registrati 24 decessi, a cui si devono aggiungere tre vittime pregresse, segnalate tra il 29 novembre e il 15 dicembre. Crescono lievemente anche i ricoveri, anche se in questo caso di può quasi parlare di stabilità. In Area medica sono ora ricoverati 647 pazienti (giovedì erano 645), mentre nelle Rianimazioni i posti occupati sono 623, in crescita di una unità.

Ultimo aggiornamento: 16:17

