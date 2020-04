Coronavirus a Genova, morto ragazzo di 24 anni: era in attesa di un tampone. La Asl: «A noi non risulta»

Un ragazzo di 24 anni è morto in casa ieri mattina a Genova. Il giovane, che soffriva del morbo di Crohn, aveva la febbre alta da cinque giorni. Il medico curante ha dichiarato di aver chiesto nei giorni scorsi che il giovane venisse sottoposto a tampone, che verrà ora eseguito post mortem sulla salma.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti del commissariato Centro e il medico curante.



Sul caso, l’Asl 3 ha precisato con un comunicato nel pomeriggio quanto segue:



Con riferimento al tragico evento relativo al ragazzo di 24 anni deceduto questa mattina a Genova e per il quale dalle prime notizie è emerso che sarebbe stato chiesto il tampone orofaringeo, Asl3 Genova specifica quanto segue nel rispetto della persona e sottolineando la vicinanza alla famiglia colpita dal grave lutto. Dopo aver eseguito le opportune verifiche, l'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica Asl3, struttura incaricata e competente in materie per l'area metropolitana, comunica che a tale servizio non risultano pervenute richieste di effettuazione diagnostica molecolare con tampone rino-orofaringeo per ricerca Covid19 a domicilio. Si ritiene altresì utile sottolineare che in caso di sintomi di febbre alta e perdurante, le procedure prevedono che si debba contattare il numero di emergenza dedicato 112.