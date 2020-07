Coronavirus, giochi fermi nel lockdown ma sui conti delle società fatti versamenti sospetti

Per qualcuno il lockdown è stato il momento giusto per allontanare il demone del gioco: lo sostiene Maurizio Fiasco, il presidente di Alea, l'associazione che si occupa di gambling in un lungo articolo sul bollettino dell'organizzazione. E la tesi viene confermata da molti operatori del settore. Con un'avvertenza: se lo Stato non rinuncerà ai ricchi introiti provenienti dall'azzardo, tutti i passi in avanti resteranno ad alto rischio. Un tema dibattuto da anni: la tesi di Alea nasce dalla contestazione dei dati forniti da una ricerca Eurispes sul tema «Il Bingo nella crisi del gioco legale in Italia». Secondo l'istituto di ricerca, infatti: «Per lunghe settimane, a causa della pandemia, la fruizione del gioco pubblico si è ridotta all'acquisto dei Gratta e Vinci. L'unico segmento che non ha risentito dei provvedimenti restrittivi è quello del gioco on line».

LEGGI ANCHE Covid-19, confermate fino al 31 luglio le ordinanze in scadenza in Campania

L'AZZARDO

In sostanza a ingrandirsi sarebbe stata proprio l'area più pericolosa dell'imprenditoria dell'azzardo visto che quello dell'online è un settore ad alto rischio riciclaggio. E infatti ieri il direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), Claudio Clemente, nel corso di un'audizione in Commissione Antimafia, ha sottolineato: «Stiamo verificando in questi giorni una situazione abbastanza anomala che colpisce le sale gioco: il fenomeno dei versamenti di contanti su conti di società che, teoricamente, non avrebbero dovuto operare». Il fenomeno si sarebbe verificato durante il lockdown, in un momento in cui «le persone erano a casa e quindi non potevano andare a giocare nei punti fisici. È molto forte il sospetto che, in queste attività, si stia riciclandoma il sospetto ulteriore è che possano essere operazioni volte al passaggio di proprietà delle strutture imprenditoriali».

ON LINE

Non c'è dubbio: Il gioco online è uno dei campi privilegiati del riciclaggio. Quel che resta da dimostrare è che l'azzardo legale, quello autorizzato dallo Stato, faccia diminuire quello illegale. E per questo il test del lockdown, con tutte le attività autorizzate bloccate, diventa centrale nel dibattito sul gamling. Spiega il dottor Mauro Croce, Responsabile Servizio Educazione alla Salute del distretto sanitario di Omegna e membro del consiglio direttivo di Alea: «Al momento non ci sono dati evidenti sugli effetti della quarantena sui giocatori di azzardo, ma bisogna partire dalle esperienze raccontate da chi si è rivolto a noi in questo periodo. Lo stop al settore legale ha posto i giocatori davanti a una porta chiusa: c'è stato chi ha smesso di giocare, chi ha capito di essere in una situazione di dipendenza e si è rivolto ai servizi, chi ha puntato sull'online. La crescita del settore in rete è costante, ma ci sono ancora persone diffidenti nei confronti del mezzo. Soprattutto tra gli anziani c'è chi ha rinunciato a fare il salto nel web. E anche tra chi comprava i gratta e vinci, dovendo rinunciare al rito connesso all'acquisto, alla sosta la bar e al caffè, c'è stato chi ha lasciato perdere».

GLI ANZIANI

Un'esperienza confermata da Gina Cappuccio referente del gioco d'azzardo del Dipartimento Dipendenze Asl Na 1 «Noi abbiamo sempre continuato ad assistere i nostri utenti tramite il telefono e la rete, per offrire un riferimento costante a chi ne aveva bisogno. Dalle esperienze raccolte non sembra che la chiusura delle sale gioco abbia provocato viraggio verso i siti online. Certo, la nostra utenza è formata soprattutto da anziani, ma non mi sembra che le esperienze di altri operatori siano molto difformi». Per tarare il fenomeno, dunque, bisognerà aspettare. Quello che resta certo sono le cifre enormi che girano intorno al settore: secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i volumi di gioco, nel 2018, hanno sfiorato i 107 miliardi di euro. Le giocate attraverso le videolottery si sono attestate intorno ai 24,5 miliardi, più o meno la stessa cifra raggiunta dalle slot machine (24,06 miliardi). Le lotterie hanno superato i 9 miliardi e il lotto gli 8 miliardi. I volumi del gioco a distanza, hanno raggiunto i 31,439 miliardi, con una progressione che in un biennio li ha visti lievitare del 50 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA