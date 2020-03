Coronavirus, Giorgio Gori fa rientrare le figlie dalla Gran Bretagna: «A Bergamo sono più al sicuro»

Ultimo aggiornamento: 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una decisione che farà parecchio discutere, ma che la dice lunga sull'indecisione delladi fronte all'emergenza, sindaco die marito di, ha infatti reso noto di voler far tornare immediatamente a casa leBenedetta e Angelica, che studiano in Inghilterra.ha spiegato di ritenere che le figlie possano essere più al sicuro a, una delle città più martoriate dall'emergenza, che non in. Benedetta e Angelica Gori studiano, rispettivamente, a Canterbury e a Taunton. Il primo cittadino del capoluogo orobico ha spiegato i motivi della propria decisione: «Quello che stava pensando il governo britannico per fronteggiare l'emergenza legata al, ho pensato che sarebbero state più al sicuro qui, nel centro dell'epidemia, che non in Inghilterra».«Non capisco perché il governo britannico non abbia deciso in tempo di proteggere i suoi cittadini», ha poi aggiunto, raccogliendo le voci di chi ha addebitato finora troppe esitazioni alla linea seguita dalla compagine di