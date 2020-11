Coronavirus, allarme contagi dopo una festa di compleanno a Giulianova

Ci sarebbe una festa di compleanno sotto accusa e a far tremare bimbi e genitori nel panorama del Covid di Giuulianova. Qualcuno sarebbe diventato positivo dopo la festa sia tra adulti e bambini ma i risultati dei tamponi della Asl non sono stati resi noti o non sono arrivati.(ndr: ieri a Giulianova sono stati annunciati altri 15 contagiati). Ma ieri mattina, a sorpresa, in due classi, una delle elementari Don Milani e l’altra della scuola media Bindi è successo qualcosa di inaspettato e che non era stato diffuso nemmeno dai canali comunali. E’apparso a scuola questo annuncio destinato alle famiglie, agli alunni e al personale docente e non docente della Don Milani (scuola primaria) e Bindi (scuola secondaria di primo grado: «Nel giorno martedì 3 novembre al fine di permettere a scopo precauzionale (al momento non è pervenuta alla scuola alcuna comunicazione da parte della Asl) la sanificazione delle aule interessanti le attività didattiche per la classi IVB Don Milano e III D Bindi, si svolgeranno rispettivamente nella palestrina del plesso Don Milani e nell’aula magna del presso Bindi».

