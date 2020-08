Coronavirus Gran Bretagna, quarantena anche per chi arriva dal Belgio e da altri paesi. Ecco la lista

Ultimo aggiornamento: 16:27

Anche Belgio, Andorra e Bahamas, dopo Spagna e Lussemburgo, sono nelle lista delle nazioni sorvegliate speciali da parte della Gran Bretegna: chi parte da quei Paesi deve quindi rispettare obbligatoriamente una quarantena di 14 giorni per il coronavirus. Lo riporta il sito Londra,Italia.com visto che registra - ad oggi - il più basso numero di contagi per numero di abitanti di tutta Europa: 6,2 per 100 mila abitanti, seguita dalla Germania con 11,7 e il Regno Unito con 14,3., Grant Shapps, - rivela sempre Londra,Italia - proprio in queste ore ha effettuato degli aggiornamenti nella lista dei paesi per i quali c’è l’obbligo di quarantena in UK, ma anche per quelli che non sono soggetti a questa speciale misura restrittiva, come appunto l'Italia.che ha registrato una nuova impennata (23,4 contagi per 100 mila abitani) e rischia di essere inserito nella lista “nera” del premier Johnson al pari della Romania.