Coronavirus, grave 17enne nel Bergamasco: forse sì è ammalato a una festa di Ferragosto

Potrebbe essersi ammalato a una festa a Ferragosto un ragazzo di 17 anni ricoverato al Policlinico di Milano in terapia intensiva pediatrica. Il giovane, di Albano Sant'Alessandro, nel Bergamasco, era arrivato martedì al pronto soccorso di Seriate - come scrive l'Eco di Bergamo - con febbre e sintomi gastrointestinali. Sottoposto al tampone, è risultato positivo al Covid, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito a Milano. Parenti e medici hanno ricostruito i suoi spostamenti, individuando nella festa con amici di Ferragosto uno dei possibili momenti in cui sarebbe avvenuto il contagio.



Ultimo aggiornamento: 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ats ha tracciato i suoi contatti: 23 persone, che oggi saranno sottoposte al tampone.