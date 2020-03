Coronavirus, la bella notizia: Leo, bambino di 50 giorni, è guarito

Oggi abbiamo un motivo in più per sorridere, per essere felici, per sentirci ancor di più una Comunità unita. Oggi guardiamo il volto meraviglioso della Speranza, la nostra speranza

iamo il bentornato a casa al piccolo Leonardo, appena dimesso dall'Ospedale dove ha vinto la battaglia contro il Coronavirus! Grazie di cuore Leo, grazie di cuore ai suoi genitori che non si sono mai arresi. Avete portato l'estate nei cuori di tutti noi Corbettesi. Forza Corbetta!

Ultimo aggiornamento: 11:39

, ecco una delle notizie più belle degli ultimi tempi. La situazione inè drammatica, ma c'è una comunità che può sorridere per ladi, undi neanche due mesi che era risultato positivo.Il bambino, che hae vive a, era risultato positivo aled era stato immediatamente ricoverato. I tamponi successivi ne hanno però accertato la negativizzazione e la guarigione e così il piccoloha potuto far ritorno a casa con la mamma e il papà. Lo ha reso noto ildel piccolo comune,La foto del sorriso difa commuovere ed è destinata a diventare un simbolo di speranza dopo settimane di dolore e preoccupazione per tutti. Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, ha annunciato così una delle notizie più belle degli ultimi tempi: «. D».