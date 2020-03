Coronavirus, il Papa rinvia la visita ad Assisi

ASSISI - Il coronavirus cambia anche i programmi del grande evento Economy of Francesco, compreso l'incontro del papa con i giovani che è stato posticipato, dalla fine mese, al 21 novembre. «Il comitato organizzatore di Economy of Francesco- è detto in una nota- informa che si daranno a breve notizie circostanziate riguardanti la preparazione dell'Evento, che sta procedendo con grande impegno ed entusiasmo e ha suscitato tanto interesse in tutto il mondo, prevedendo la partecipazione di circa 2000 giovani da 115 Paesi. Per favorire il migliore svolgimento dell'iniziativa, vista la difficoltà oggettiva che in questo momento tanti giovani stanno avendo negli spostamenti a livello internazionale e nazionale, il Santo Padre, di intesa con il comitato, ha fissato al 21 novembre 2020 la nuova data del Suo incontro con i giovani ad Assisi, preceduto dai già previsti giorni di approfondimento. Il 28 marzo ci si ritroverà nel Salone Papale del Sacro Convento di Assisi per un collegamento Webinar con i giovani dei Paesi partecipanti per proseguire nel cammino con entusiasmo ancora maggiore». L'evento di marzo doveve ternersi dal 26 al 28. Ultimo aggiornamento: 18:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA