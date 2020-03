Coronavirus, caccia all'uomo positivo evaso dall'ospedale nel bergamasco perché il padre è morto per Covid-19

Caccia all'uomo nella Val Brembena, nella provincia di Bergamo , fra le più colpite dall'emergenza. Lo cercano i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari del soccosro alpino, tutti con le migliori intenzioni perché l'evaso è un uomo positivo al virus: è scappato alle 4 di questa mattina dall'ospedale di San Giovanni Bianco, paese della Valle Brembena.Le forze dell'ordinemche lo stanno cercando in tutta la valle, sanno anche perché il paziente è fuggito mettendo a rischio la sua salute e quella di coloro che entreranno in contatto con lui: ieri aveva perso il padre, morto per Covid-19.