Coronavirus, il sindaco di Bari contro gli assembramenti finisce nei capolavori della storia dell'arte

«Dove non possono arrivare le forze dell'ordine, devo intervenire io personalmente per far stare la gente in casa». Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), è senza dubbio uno dei personaggi politici più popolari in queste difficili settimane di emergenza coronavirus.

Il primo cittadino barese, infatti, è stato protagonista di diversi video in cui interviene in prima persona per evitare gli assembramenti nelle strade e nei luoghi pubblici del capoluogo pugliese. Dopo un filmato davvero emozionante, in cui appariva commosso di fronte ad una Bari spettrale dopo la chiusura dell'emergenza, Antonio Decaro ha aggiornato i propri follower con i video di alcuni blitz in cui era intervenuto personalmente per disperdere gli assembramenti: «Questa è una cosa seria, quello che sta accadendo in Lombardia è la realtà, non è un telefilm».



Ultimo aggiornamento: 16:40

Sul web, alcuni utenti hanno dato sfogo ad una geniale creatività e, suo malgrado, è finito direttamente in alcuniin cui ci sono notevoli assembramenti. L'espressione spazientita delè diventata ormai celebre in tutta Italia ed ecco che Decaro si ritrova al centro di alcuni dei dipinti più famosi della storia. Si va da un assembramento composto da appena due persone, comedi Francesco Hayez (1859), fino ad un piccolo gruppo come ladi Edouard Manet (1863). Gli assembramenti diventano di enormi dimensioni con un'catapultato' nei dipintidi Georges Seurat (1885) e soprattuttodi Giuseppe Pellizza da Volpedo (1901).