Coronavirus Inail, guida per la fase 2: mascherine sui mezzi pubblici e per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni

Coronavirus, ecco la guida Inail per la fase 2: mascherine sui mezzi pubblici e ​per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni. L'Inail ha pubblicato il documento tecnico sulla fase 2 con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro. La pubblicazione, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile, sottolinea che «vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica». La mascherina è «raccomandata» in ogni caso anche all'interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento sociale.

Fase 2: negozi dall’11 maggio, i ristoranti dal 18. Trasporti, bambini, anziani, mascherine, autocertificazioni Tutte le novità

Coronavirus, test vaccino sull'uomo: al via in estate in Italia

SCARICA IL DOCUMENTO TECNICO INAIL

Ultimo aggiornamento: 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA