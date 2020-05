Coronavirus, in Italia tornano a salire i morti (+262). Oltre duemila positivi in meno, i guariti sono 115.288

Tornano a salire i morti per coronavirus in Italia: secondo il nuovo bollettino della Protezione civile rileva oggi ci sono 31.368 vittime, 262 in più rispetto a ieri. Continuano invece a calare gli attualmente positivi, 2.017 in meno rispetto al dato di ieri (oggi sono 76.440). I guariti aumentano di 2.747 unità e raggiungono quota 115.288.

I ricoverati. In terapia intensiva ci sono ancora 855 ricoverati (-38 pazienti) e 719 ricoveri con sintomi (11.453 restano ancora in ospedale). I pazienti in osservazione domiciliare sono 67.950 (-729). Ieri, inoltre, si sono registrati 992 nuovi positivi con 53.876 tamponi (2.753.628 complessivi).

Il dettaglio delle Regioni. Nel dettaglio del bollettino della Protezione civile, i casi attualmente positivi sono 29.956 in Lombardia, 11.891 in Piemonte, 6.301 in Emilia-Romagna, 4.718 in Veneto, 3.388 in Toscana, 2.660 in Liguria, 4.096 nel Lazio, 2.904 nelle Marche, 1.765 in Campania, 2.253 in Puglia, 505 nella Provincia autonoma di Trento, 1.854 in Sicilia, 770 in Friuli Venezia Giulia, 1.482 in Abruzzo, 380 nella Provincia autonoma di Bolzano, 92 in Umbria, 465 in Sardegna, 80 in Valle d'Aosta, 524 in Calabria, 229 in Molise e 127 in Basilicata.

