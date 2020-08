Coronavirus, il bollettino: in Italia 259 nuovi casi (-204 rispetto a ieri) e 4 morti. Emilia e Lazio le regioni con più contagi

Coronavirus, il bollettino del 10 agosto. In Italia sono stati registrati 259 nuovi casi, dato in calo rispetto a ieri (-204). Il totale da inizio emergenza è di 250.825 contagi. Risale invece il numero delle vittime: 4 in più che portano il totale a 35.209, mentre domenica l'incremento era di due. Solo 3 le regioni senza nuovi casi - Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata - mentre i maggiori incrementi si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32).

LEGGI ANCHE Coronavirus, in due giorni oltre 50 ragazzi positivi di ritorno da Grecia, Malta, Spagna e Croazia

Nonostante il calo generalizzato dei contagi, aumenta il numero di attualmente positivi per il coronavirus, il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive e quello delle persone ricoverate con sintomi negli altri reparti degli ospedali. Dai dati del ministero della Salute emerge infatti che sono 13.368 i malati, 105 in più rispetto a domenica, 46 le persone in terapia intensiva (una in più) e 779 quelle ricoverate con sintomi (16 in più). I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 12.543, 88 più di domenica. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.248, 150 in più rispetto a domenica. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 26.432 tamponi, circa 11mila in meno rispetto a sabato.



I dati delle Regioni



Lombardia

Nessun decesso, 31 nuovi casi positivi (di cui 6 "debolmente positivi" e 1 a seguito di test sierologico) su 9343 tamponi effettuati, a fronte dei 71 di ieri con 3000 tamponi in meno: questi i dati lombardi di oggi sulla diffusione del Covid, che vedono anche aumentare i guariti e dimessi, che sono 72, e un calo di 5 pazienti in terapia non intensiva. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si registrano zero contagi, mentre «sembra rientrato - si legge nella nota della Regione - anche il focolaio nel mantovano», dove i nuovi contagi sono 2. A Milano i nuovi casi sono 4, tutti in città, a Bergamo 3, a Brescia 7, in Monza e Brianza 2, a Pavia 1.

#LNews nessun decesso, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+72), calano i ricoveri. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si registrano zero contagi. Sembra rientrato anche il focolaio nel mantovano.https://t.co/5esKKdwhCW pic.twitter.com/QbzgAGcgnB — Regione Lombardia (@RegLombardia) August 10, 2020



Lazio

Sono 38 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Di questi, 13 provengono dal Centro accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa e nove sono di importazione. Si tratta di giovani di rientro dalle vacanze: due casi da Ibiza, due da Malta, due dall'Ucraina, due casi dal Pakistan e uno dalla Romania.

LEGGI ANCHE Coronavirus nel Lazio, 38 nuovi casi: nove vengono dall'estero



Piemonte

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi di persone positive al coronavirus in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono segnalati venti nuovi contagi. I guariti tornano a superare i nuovi ammalati: l'Unità di crisi regionale ne segnala 32 in più rispetto a ieri. Se dunque dall'inizio della pandemia i decessi restano 4.136, i positivi salgono a 31.888 e i guariti a 26.304, con altri 639 piemontesi. Tra i venti nuovi positivi, la metà (10) sono asintomatici; 16 sono contatti di caso e 4 sono importati. I ricoverati in terapia intensiva sono tre, dato stabile da alcuni giorni. I ricoverati non in terapia intensiva sono 87 (+2 rispetto ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 719, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 522.100, di cui 286.771 risultati negativi.