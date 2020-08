La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 29 agosto 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima, dopo le 9 di ieri. Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila (sono 99.108), secondo i dati del ministero della Salute.

Covid Italia, crescono le terapie intensive. Record di tamponi

I casi totali di coronavirus in Italia ammontano ora a 266.853, le vittime a 35.473. Le persone attualmente positive sono 23.156, con un incremento di 121 in 24 ore. I guariti sono 208.224, ben 1.322 in più. I pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità fino a 79, il secondo giorno consecutivo di aumento dopo l'incremento di 7 di ieri. I ricoverati con sintomi calano invece di 10 unità (1.168), aumentano di 126 i pazienti in isolamento domiciliare (21.909 il totale).



Lazio

Su 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi di questi 103 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) e con link dalla Sardegna (circa 40%). Nella Asl Roma 1 sono 32 i casi nelle ultime 24h e di questi sedici i casi di rientro, quattordici con link dalla Sardegna, uno dalla Spagna e uno dalla Grecia. Otto sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 55 i casi nelle ultime 24h e tra questi ventisei i casi di rientro, diciassette con link dalla Sardegna, due dalla Sicilia, due dal Molise, uno dalla Campania, uno dall’Abruzzo, uno dalla Grecia, uno dalla Croazia e uno dalla Francia. Sono otto i casi positivi già in isolamento. Nella Asl Roma 3 sono 16 i casi nelle ultime 24h e tra questi dodici sono di rientro, dieci con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Sicilia. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi nelle ultime 24h e tra questi tre con link dalla Sardegna e cinque sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi con link dalla Sardegna, uno dalla Sicilia e uno da Tenerife (Spagna). Nella Asl Roma 6 sono 16 i casi nelle ultime 24h e di questi nove con link dalla Sardegna, uno dalla Sicilia, due dall’India e uno dalla Campania. Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 37 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono diciotto i casi di rientro, sei con link dalla Sardegna, uno dall’Argentina, uno dalla Spagna, uno dall’India, uno dall’Albania, uno dalla Romania, uno dalla Toscana e uno dalle Marche. Quattro casi hanno link con un cluster noto e isolato. Nella Asl di Frosinone si registrano dieci casi e di questi uno con link dalla Sardegna, sei dalla Puglia e uno dall’Emilia-Romagna. Nella Asl di Viterbo sono cinque i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e quattro contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti sono quattro i casi e sono tutti con link dalla Sardegna.



Lombardia

A fronte di 18.701 tamponi analizzati, sono 289 i positivi al Covid19 riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati della Regione, con un rapporto tra nuovi tamponi e nuovi casi pari all'1,54%. Dei 289 positivi, 38 sono debolmente positivi, nove a seguito di test sierologico. I guariti e i dimessi sono in tutto 98, e non si registrano morti. In terapia intensiva c'è un caso in più, che porta il totale a 18, negli altri reparti i ricoverati per Covid19 sono tredici in più, 185 in tutto.



Campania

Sono 188 i nuovi positivi al coronavirus rilevati ieri in Campania, su 4.359 tamponi effettuati. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione nel bollettino aggiornato alla mezzanotte scorsa. Dei nuovi contagi, 81 sono casi di viaggiatori al rientro dalle vacanze: 51 provenienti dalla Sardegna, 29 dall'estero. Non ci sono ulteriori vittime (il totale resta a 445) mentre si segnalano 13 nuovi guariti, portando il complessivo a 4.396.



Emilia Romagna

Sono 149, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, in leggero calo rispetto agli ultimi due giorni. Sono stati fatti oltre 10 mila tamponi. Dei nuovi casi, 78 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono 24 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, 22 da altre regioni numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 22. L'età media dei nuovi positivi oggi è 34,9 anni. Non si è registrato nessun nuovo decesso. In lieve aumento i ricoverati: sono 10 (uno in più di ieri) i pazienti in terapia intensiva, 98 quelli negli altri reparti Covid, 4 in più. Il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (23), Ravenna (20), poi a Cesena (20) e in quella di Piacenza (18).

Toscana

In Toscana sono 11.687 i casi di positività al Coronavirus, 92 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening). Delle 92 positività di oggi, 5 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Croazia); 20 sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (13 Sardegna, 7 altro). Il 45% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.125 (78,1% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 528.647; rispetto a ieri 6.701 in più. Gli attualmente positivi sono oggi 1.421, +5,3% rispetto a ieri.

Oggi non si registrano nuovi decessi. L'età media dei 92 casi odierni è di 37 anni circa (il 32% ha meno di 26 anni, il 34% tra 26 e 40 anni, il 23% tra 41 e 65 anni, l'11% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 63% è risultato asintomatico, il 25% pauci-sintomatico.



Sardegna

Sono 2.092 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 70 nuovi casi, 65 identificati in seguito all'attività di screening e 5 per sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 133.400 tamponi, con un incremento di 1.796 test eseguiti rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 24 (uno in più rispetto al bollettino di ieri) i pazienti ricoverati in ospedale. Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, due attualmente. Le persone in isolamento domiciliare sono 665. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.263 pazienti guariti (+1 rispetto al precedente bollettino), più altri 4 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.092 casi positivi complessivamente accertati, 378 (+16) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 215 (+3) nel Sud Sardegna, 65 (+1) a Oristano, 122 a Nuoro, 1.312 (+50) a Sassari.



Puglia

Nuovo balzo in avanti dei contagi di Coronavirus in Puglia, oggi su 2.753 test sono stati registrati 65 casi positivi: 56 in provincia di Bari, 3 nella Bat 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Non ci sono decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 300.338 test; sono 4.029 i pazienti guariti e 748 i casi attualmente positivi, di cui 117 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.333. Il direttore generale della Asl Ba, Antonio Sanguedolce, ha precisato dei 56 casi registrati in provincia di Bari, 29 sono cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria. Otto, invece, sono contatti stretti di casi già individuati. Sugli altri sono in corso gli approfondimenti del Dipartimento di prevenzione per ricostruire la catena del contagio e isolare eventuali nuovi focolai.



Marche

Sono 12 i positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24ore nelle Marche su 943 tamponi di nuove diagnosi: 6 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall'estero (Romania), un rientro dalla Sardegna, 4 soggetti sintomatici, 3 contatti domestici e 2 casi in fase di verifica. Lo rende noto il Gores: nelle ultime 24ore, sono stati testati 1.791 tamponi: 943 nel percorso nuove diagnosi e 848 nel percorso guariti. (ANSA).



Basilicata

Cinque nuovi casi di contagio Covid19, di cui tre lucani, sono stati rilevati in Basilicata su un totale di 692 tamponi esaminati ieri. È il numero più elevato di test della nuova fase sanitaria. I nuovi positivi sono in isolamento domiciliare: si tratta di residenti a Potenza (2) e Policoro (1), di una donna moldava domiciliata in provincia di Potenza e di un pugliese in quarantena nella sua regione. Guarita una persona straniera in isolamento in Basilicata. Nel complesso i casi attuali in Basilicata sono 71 (+4) per i quali la task force fa una distinzione in base alla residenza. Il bollettino della task force regionale, in cui sono conteggiati solo i casi dei residenti lucani con tampone registrato in Basilicata, sono 29 (+3) gli attuali positivi (28 in isolamento e uno ricoverato) mentre sono 28 le persone decedute con tasso di letalità in Basilicata del 5,5% e sono 376 i guariti. Sono due i pazienti ricoverati: uno nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza e un altro (un pugliese della provincia di Taranto) in terapia intensiva all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Ai casi lucani vanno aggiunti 23 migranti ospitati nei centri di accoglienza e qui in isolamento; altri 10 stranieri domiciliati o residenti in Basilicata e in isolamento domiciliare; 7 cittadini di altre regioni (1 Umbria, 1 Lazio, 5 Toscana) in isolamento in Basilicata; il paziente ricoverato a Matera. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 56.000 tamponi, di cui 55.355 risultati negativi.



Friuli Venezia Giulia

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 356 (2 più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 20 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.748: 1.476 a Trieste, 1.182 a Udine, 823 a Pordenone e 257 a Gorizia, alle quali si aggiungono 10 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.044, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 333. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

