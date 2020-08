Coronavirus Italia, il bollettino: 347 nuovi casi (-205 in 24 ore) e 13 morti. Solo 2 regioni a zero contagi

Coronavirus, il bollettino in Italia di oggi, sabato 8 agosto 2020 . Sono 347 i nuovi casi di positività a Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. I contagi sono dunque in calo: ieri erano 552, ovvero 205 in più rispetto a quelli registrati oggi. In aumento, invece, il numero delle vittime: 13 in un giorno a fronte alle 3 registrate venerdì. Complessivamente, i morti dall'inizio dell'epidemia sono 35.203. I guariti sono 305, con il totale che sale a 201.947. Soltanto due regioni registrano zero contagi: Sardegna e Molise. Sono 12.953 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 29 persone. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile.

I dati delle Regioni



Lombardia

Lazio

I nuovi casi positivi da Coronavirus in Lombardia sono oggi: 76 di cui 11 "debolmente positivi" e uno a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. I guariti/dimessi sono complessivamente 74.403 (+171 rispetto a ieri), di cui 72.980 dimessi e 1.423 guariti. In Lombardia si registrano tre nuove vittime da Coronavirus, i decessi totali salgono a 16.832.«Oggi registriamo 20 casi e un decesso». Dei nuovi contagi di Covid-19 nel Lazio, «sei sono casi di importazione: tre di rientro dalla Romania, uno dagli Stati Uniti, uno dall'Albania e uno dall'India». A fare il punto è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Emilia Romagna

Veneto



Campania



Piemonte



Toscana



Puglia



Marche



Calabria

Ultimo aggiornamento: 17:36

In Emilia-Romagna si contano 44 nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri, di cui 30 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali, e 14 sintomatici. I numeri più elevati si registrano a Reggio Emilia, con 10 nuovi casi, di cui 8 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati (non in terapia intensiva). Complessivamente in regione si sono registrati 30.052 casi di positività. I tamponi effettuati ieri sono 8.147, cui si aggiungono 1.292 test sierologici. I casi attivi ad oggi sono 1.712 (37 in più di quelli registrati ieri). Si registrano due nuovi decessi, uno in provincia di Bologna e l'altro nel reggiano. Il numero totale sale dunque a 4.294. Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, salgono a 81 quelli ricoverati negli altri reparti Covid, due in più rispetto a ieri.Contagi in frenata in Veneto: stamane il report diffuso dalla Regione parla di 30 nuovi casi positivi, a fronte dei 164 segnalati ieri. I casi attualmente positivi passano da 1.215 a 1.228. Non vi sono stati decessi nelle ultime 24 ore. In totale, in isolamento domiciliare vi sono 5.272 persone (delle quali 1.105 nel trevigiano e 1.126 nel veronese), di cui 82 con sintomatologia.Cinque nuovi positivi al coronavirus su 1.972 tamponi eseguiti ieri: è il dato del bollettino giornaliero dell'Unità di crisi della Regione Campania, aggiornato alla mezzanotte scorsa. Nessuna vittima (i deceduti restano 438) mentre si segnalano cinque guarigioni, con il totale che raggiunge quota 4.245.Sono trentuno i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati oggi in Piemonte. Venticinque sono asintomatici. Per ventiquattro occorrenze si tratta di «contatti di caso». È quanto si ricava dal bollettino diffuso dalla Regione sulla base delle segnalazioni dell'Unità di crisi. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 31.830. Oggi non sono stati comunicati decessi: il totale resta dunque 4.136. Invariato è anche il numero (3) dei ricoverati in terapia intensiva. I tamponi diagnostici finora processati sono 519.034.In Toscana sono 10.583 i casi di positività al Coronavirus, 23 in più rispetto a ieri (19 identificati in corso di tracciamento e 4 da attività di screening). 8 delle 23 positività odierne sono relative a giovani italiani rientrati da periodi trascorsi all'estero al termine dell'anno scolastico: in particolare 4 di essi, residenti nella zona del Valdarno aretino, sono tornati dalla Grecia e altri 4, residenti nel senese, dalla Croazia. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 8.989 (84,9% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 447.250, 2.917 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 457, +5,1% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.Una lieve diminuzione di nuovi casi positivi al covid-19 si registra oggi in Puglia. Dagli 11 di ieri si passa ai 9 rilevati oggi. Ieri i test erano stati 1908, oggi 1561. È quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano reso noto dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.Sono 3973 i pazienti guariti (dato stabile rispetto a ieri) e 178 i casi attualmente positivi (+8), dei quali 27 ricoverati e nessuno in terapia intensiva. I morti in tutto sono 554. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.705.Tre i nuovi casi di positività al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore: due rilevati nel percorso nuove diagnosi (uno in provincia di Pesaro Urbino e uno in quella di Ascoli Piceno), uno nell'ambito del percorso screening a Montecopiolo (Pesaro Urbino) per casi di contagio avvenuti durante un cena tra ex compagni di classe Nell'ultima giornata, fa sapere il Gores sono stati analizzati nel complesso 1297 tamponi: 531 nel percorso nuove diagnosi, 677 in quello denominato «guariti» e infine 99 del percorso screening relativo a Montecopiolo.Sono quattro i nuovi positivi al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. È il dato contenuto nel bollettino della Regione che porta il totale a 1.287 casi. Ad oggi nella regione sono stati effettuati 125.275 tamponi di cui 123.988 risultati negativi.