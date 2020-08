Coronavirus Italia, il bollettino: 463 positivi (+116 rispetto a ieri) e 2 morti

Coronavirus, il bollettino di domenica 9 agosto 2020. Sono 463 i nuovi positivi, 116 in più rispetto a ieri. Il totale dei contagiati sale così a 250.566. Nelle ultime 24 ore sono 2 i morti, per un totale che sale a 35.205. I tamponi effettuati oggi sono 37.637, per un totale di 7,2 milioni. Le regioni a zero contagi sono 4. Per quanto riguarda gli attualmente positivi in Italia siamo a quota 13.263, con un aumento di 310 rispetto a ieri. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile.

I dati delle Regioni



Lazio

«Oggi registriamo 38 casi e zero decessi. Di questi ventidue sono casi di importazione: otto i casi di rientro dalla Romania, un caso da India, un caso da Croazia, un caso da Ucraina, uno da Thailandia, uno da Ibiza e uno da Russia. Per quanto riguarda il cluster della comitiva dei ragazzi dai 17 ai 19 anni di rientro da Malta sono 8 i casi positivi su 10, tutti i contatti stretti sono stati individuati e isolati». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Voglio rivolgere un appello alla massima attenzione e al rispetto delle misure di prevenzione, non bisogna abbassare la guardia e utilizzare la mascherina sempre» sottolinea D'Amato. Sono 8.822 i casi totali di coronavirus e 866 i morti nel Lazio da inizio emergenza, secondo il bollettino odierno della Regione. Sono 1.046 gli attualmente positivi, 189 i ricoverati, 8 i ricoverati in terapia intensiva e 849 i pazienti in isolamento domiciliare. 6.910 i guariti totali. LEGGI ANCHE Coronavirus, nel Lazio 38 contagi: 22 sono di importazione. Rieti, positiva bimba in centro estivo



Lombardia

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono 71, di cui 12 "debolmente positivi" e 3 a seguito di test sierologico, i nuovi positivi al coronavirus a fronte di 6.494 tamponi effettuati. Lo comunica la regione nel consueto bollettino giornaliero con i dati sull'andamento dell'epidemia. Aumentano lievemente i guariti e dimessi (+29), diminuiscono i ricoveri (-7). In particolare, restano invariati i ricoverati in terapia intensiva mentre escono dai reparti di non in terapia intensiva 7 pazienti. Da ieri è stato registrato un nuovo decesso che porta il dato totale dall'inizio dell'emergenza a 16.833.

ToscanaBalzo di nuovi casi in Toscana: sono 61 in più, per lo più giovani, mentre ieri i nuovi positivi erano stati 23. Non registrati invece nuovi decessi. In totale da inizio epidemia la Toscana ha avuto 10.644 casi e 1.137 decessi.

Piemonte



Puglia



Sardegna

Resta alto il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Piemonte. Nelle ultime 24 ore l'Unità di crisi regionale ne ha registrati 38. Era da metà giugno che non se ne registravano così tanti. Si tratta per la maggior parte (33) di casi asintomatici; sette sono importati, 26 sono contatti di caso. Dall'inizio della pandemia, dunque, i positivi in Piemonte sono 31.868, mentre il numero dei decessi, 4.136, resta invariato: nelle ultime 24 ore non è stata infatti registrata nessuna vittima. I pazienti guariti sono 26.272 (+13), con altri 638 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 3, come ieri, quelli non in terapia intensiva 85 (-2). Le persone in isolamento domiciliare sono 734. I tamponi diagnostici finora processati sono 521.071, di cui 286.612 risultati negativi.Oggi in Puglia su 1.368 tamponi processati sono stati registrati 9 casi positivi al Coronavirus: 1 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 attribuito a residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 256.307 test, sono 3.973 i pazienti guariti, mentre quelli attualmente positivi sono 187, in costante aumento, di cui 31 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid dall'inizio dell'emergenza è di 4.714.Sei nuovi casi di Covid 19 nel Sud Sardegna: cinque contatti di casi precedentemente confermati e un turista arrivato dalla Francia, tutti si trovano in isolamento domiciliare. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. È quanto emerge nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale. Sono 1.439 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 113.066 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 6, nessuno in terapia intensiva, mentre 54 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.240 pazienti guariti, più altri 5 guariti clinicamente.