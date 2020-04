Coronavirus, il bollettino: in Italia 162.488 contagi e 37.130 guariti. Casi rallentano, ma tornano a salire i morti

Tornano a salire oltre quota 600 le vittime del coronavirus: oggi sono 602 più di ieri con la quota totale che arriva a 21.067 morti dall'inizio dell'epidemia. Lo ha comunicato il commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso del bollettino odierno.

Calano i contagi. I contagi totali arrivano invece a quota 162.488: gli attualmente positivi sono 104.291, ieri erano 103.616, 675 in meno. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186 i pazienti nei reparti, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.122 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Dei 104.291 malati complessivi, 28.011 sono ricoverati con sintomi, 12 in meno rispetto a ieri, e 73.094 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Coronavirus, morto Mirko Bertuccioli, cantante dei Camillas: era in terapia intensiva da marzo

Coronavirus, diretta: oltre 120mila morti nel mondo, in Spagna 567 in 24 ore

Quarantena per i migranti. «Il 70% dei positivi è in isolamento domiciliare», ha spiegato Borrelli, che è tornato a ribadire la necessità di quarantena per i migranti in arrivo. I migranti che arriveranno nei prossimi giorni in Italia dovranno fare la «quarantena o a bordo di una nave o in strutture a terra», ha spiegato. In merito al caso della Alan Kurdi ha sottolineato che «si sta ancora valutando la situazione» e al momento non è ancora stata individuata una soluzione dal capo del dipartimento delle Libertà civili e immigrazione del Viminale, il prefetto Di Bari, nominato soggetto attuatore.



Per quanto riguarda le vacanze estive, «Credo nessuno sappia rispondere in questo momento», ha detto Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: «Vacanze? Nessuno può rispondere ora»

Altri 4 medici morti. Altri 4 nomi si aggiungono alla lista dei medici deceduti per l'epidemia di Covid-19. Sono, rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Luigi Ciriotti (medico di famiglia in pensione, non in servizio), Sebastiano Carbè (medico pensionato non in servizio), Maurizio Bertaccini (medico di famiglia) e Domenico Fatica (odontoiatra). Il bilancio totale sale a 116. Otto i farmacisti deceduti dall'inizio dell'epidemia.

Coronavirus, Zaia: «In Veneto troppi fanno scampagnate, aspetto 24 ore o rimetto distanze»



Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA